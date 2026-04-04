Весна — традиционное время обновления. После долгих холодов человек возвращается к жизни, как спящие ростки, и расцветает. На практике поговоришь о прожитых изменениях и новых началах — тех, которые уже проявились и тех, которые хочется видеть в жизни. Коллаж станет нашим способом увидеть себя в этой промежуточности и межсезонье. Работать будешь не только с красивыми журналами из коллекции. Дополнят их поэтическими строчками, которые станут эпиграфом твоей весны, и кружевными мотивами как символом новой целостности без идеальности. Также для тебя готовят чаепитие с пирогом :) Коллажную практику ведёт Аквамарина Бенгальская, преподаватель изобразительного искусства и арт-директор нашего проекта. Все материалы и угощение включены в стоимость.