Рассмотришь основы описания произведений искусства и на практике проанализируешь творчество таких художниц, как Артемизия Джентилески, Юдит Лейстер, Ангелика Кауфман, Элизабет Виже-Лебрен, Роза Бонёр и Берта Моризо. Это не лекции, а возможность каждому высказать свое мнение, поделиться впечатлениями о картинах и выставках. Ты узнаешь, как анализировать произведения искусства. Участники получают знания, которые можно тут же применить на практике. Ведущая: Валерия Мачнева, искусствовед, экскурсовод, лектор, создательница проекта об искусстве Art Studiolo.