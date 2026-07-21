Математика, парфюм и человеческие страсти встретились в одной игре. «Треугольник Паскаля» — игра-симулятор жизненных вероятностей, где каждое решение суммирует прошлые выборы, как числа в знаменитой формуле. Парфюмерная мануфактура становится полем битвы за активы, принципы и чужие обещания. Участники учатся договариваться не в розовых очках, а в гуще предательства, скрытых сделок и живых эмоций. Запах скандала здесь гуще, чем от духов. Игроков ждёт 2 часа интриг, криков «ты мне обещал 15%!» и попыток сохранить хотя бы видимость приличий, чтобы после игры каждый мог сесть за реальный стол переговоров без желания прибить оппонентов. Игра от Мультисенсория Bid4Love — отличный тренажер по медиации, научит участников выступать эффективно и убедительно. Билеты приобретаются заранее. Связь через мессенджер +79999866941 (max/ тг/ wa) Событие проходит каждый вторник.