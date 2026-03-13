ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Красноярск
  2. События

Toni Sizer

DIEZEL NIGHT CLUB, улица Сурикова, 12/6

Начало:

Завершение:

от 1200₽ до 1900₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Toni Sizer (Москва) — сценическое имя диджея, певца, автора песен и продюсера электронной танцевальной музыки. Он создал собственный уникальный стиль, сочетающий живой вокал и инструменты. У артиста сформировался узнаваемый почерк, который чувствуется с первых нот. Toni Sizer — постоянный гость московских клубов и площадок: Masone Stone, Treff 8, Atlas, Tau и других. Участник фестивалей Опера (Opera), «Союз» Москва. Его музыку поддерживают мировые звёзды: Black Coffee, Hugel, Aaron Sevilla и другие. Руководитель музыкального агентства, организатор мероприятий и основатель лейбла Vetra Records. Support: Yona Newdem Bochkin Get Twice

Контакты

Телефон

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста