Toni Sizer
DIEZEL NIGHT CLUB, улица Сурикова, 12/6
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от 1200₽ до 1900₽
Возраст 18+
Вечеринки
Про событие
Toni Sizer (Москва) — сценическое имя диджея, певца, автора песен и продюсера электронной танцевальной музыки. Он создал собственный уникальный стиль, сочетающий живой вокал и инструменты. У артиста сформировался узнаваемый почерк, который чувствуется с первых нот. Toni Sizer — постоянный гость московских клубов и площадок: Masone Stone, Treff 8, Atlas, Tau и других. Участник фестивалей Опера (Opera), «Союз» Москва. Его музыку поддерживают мировые звёзды: Black Coffee, Hugel, Aaron Sevilla и другие. Руководитель музыкального агентства, организатор мероприятий и основатель лейбла Vetra Records. Support: Yona Newdem Bochkin Get Twice
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