Toni Sizer (Москва) — сценическое имя диджея, певца, автора песен и продюсера электронной танцевальной музыки. Он создал собственный уникальный стиль, сочетающий живой вокал и инструменты. У артиста сформировался узнаваемый почерк, который чувствуется с первых нот. Toni Sizer — постоянный гость московских клубов и площадок: Masone Stone, Treff 8, Atlas, Tau и других. Участник фестивалей Опера (Opera), «Союз» Москва. Его музыку поддерживают мировые звёзды: Black Coffee, Hugel, Aaron Sevilla и другие. Руководитель музыкального агентства, организатор мероприятий и основатель лейбла Vetra Records. Support: Yona Newdem Bochkin Get Twice