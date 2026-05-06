Поговоришь о периодах жизни, когда привычное перестаёт работать: отношения, работа или прежнее ощущение себя больше не радуют, а что дальше — непонятно. Возникает чувство пустоты и потери опоры. Разберёшь: • Какие три этапа жизненного перехода существуют и почему «просто взять себя в руки» не помогает • Почему в такие периоды снижаются силы, появляются болезни и усталость • Как пережить неопределённость, не разрушая себя импульсивными решениями Ведущая: Мария Рябинина, психолог и эксперт по интегративной психосоматике. На встрече ты научишься прислушиваться к себе, получишь практики самопомощи для снижения тревоги и восстановления внутренней опоры. У тебя будет возможность обсудить свою ситуацию и получить поддержку в безопасной атмосфере.