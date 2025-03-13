ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Красноярск
  2. События

Типы привязанности: современный взгляд на теорию

Онлайн

Начало:

Завершение:

500₽
Возраст 18+

Про событие

В современном мире люди все чаще интересуются природой отношений и тем, как их формировать эффективно. На лекции Елизавета — социальный психолог, арт-терапевт и создатель проекта «Межличка» расскажет о нашумевшей теории привязанности. Участники изучат современные взгляды на типы привязанности и их влияние на сферу межличностного взаимодействия. На лекции узнаешь: - как зарождалась теория привязанности; - чем отличаются надежная, тревожная, избегающая и дезорганизованная привязанности друг от друга; - как формируется тип привязанности в детстве и какое влияние он оказывает на взрослую жизнь; - почему часто встречаются пары, где один партнер с тревожным, а другой с избегающим типом привязанности; - можно ли изменить свой тип привязанности. Подробнее о проекте «Межличка»: https://t.me/mezhlichka Запись обязательна.

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста