Известный предприниматель Антон Хагенберг пригласил детей в своё поместье, чтобы отпраздновать почётный юбилей — 70 лет. Вечер обещал был поистине прекрасным: большой праздничный стол, богатое убранство, уважаемые гости… Только вот праздник чуть не обернулся трагедией! Антона попытались отравить — к счастью, неудачно. Старик оказался в отделении скорой помощи и твёрдо намерен выявить убийцу: очевидно, им является кто-то из многочисленных родственников... Потому вечером в воскресенье все очевидцы соберутся вместе в поместье, чтобы разобраться, кто попытался убить старого Хагенберга. Эта игра — кооперативное расследование с элементами ролевого отыгрыша, в котором у каждого игрока есть своя предыстория. За день до встречи ты получишь описание своего персонажа, ну а все детали узнаешь уже на вечере! Тебе предлагают поддержать настроение игры полностью и приготовить для твоих персонажей элементы костюмов