Нью-Йорк, август 1962 года. Добро пожаловать в город, который никогда не спит! Все, кто хоть что-то значил в обществе, собрались на Манхэттене, чтобы отпраздновать открытие великолепного «Гранд-отеля»: начинающие политики, состоятельные промышленники и блистательные актрисы. Были произнесены почётные и вступительные речи, подавался впечатляющий ужин из пяти перемен блюд, сопровождавшийся изобилием напитков. Однако праздник внезапно омрачился: поздно вечером молодая актриса Моник Моро была найдена мёртвой в ванной своей роскошного номера... В воскресенье соберутся все в «Гранд-отеле», чтобы найти преступника — присутствовать будут все подозреваемые... Эта игра — кооперативное расследование с элементами ролевого отыгрыша, в котором у каждого игрока есть своя предыстория. За два дня до встречи ты получишь описание своего персонажа, ну а все детали узнаешь уже на месте. Тебе предлагают поддержать настроение игры и приготовить для своего персонажа элементы костюма:)