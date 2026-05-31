Живая практика, где тело движется в такт космическому техно. Никакой спешки — только плавный драйв и глубокое дыхание. Практику проведёт Карина, йога-тичер, любящая йогу и техно. Главная фишка вечера: музыкальный сет, повторяющий ритм вашего сердца. Это помогает распределить нагрузку с умом и быстро поймать то самое состояние «дзен». Авторский комплекс асан — уже за одно занятие ты начнёшь слышать своё тело по-настоящему. Идут вниз по позвоночнику, как в глубокий бас. Результат: ясная голова, тёплая усталость и полная перезагрузка.