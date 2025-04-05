ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Красноярск
  2. События

Teen Spirit

M96
проспект Мира, 96

Начало:

Завершение:

200₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Дневной ивент посвященный духу молодых свагеров, занимающихся экстремальным видом спорта. В команде 21- тоже есть такие. Именно они проявили инициативу к этому ивенту, чтобы отдать дань тому времени, но в новом ремесле. Самокатеры, бмхасеры, скейтеры, сноубордисты, лыжники и все остальные — этот ивент для них, но будут рады всем. В субботу должны быть все в широких джинсах, огромных худаках и здоровых кедах, но можно прийти и по классике!

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста