Дневной ивент посвященный духу молодых свагеров, занимающихся экстремальным видом спорта. В команде 21- тоже есть такие. Именно они проявили инициативу к этому ивенту, чтобы отдать дань тому времени, но в новом ремесле. Самокатеры, бмхасеры, скейтеры, сноубордисты, лыжники и все остальные — этот ивент для них, но будут рады всем. В субботу должны быть все в широких джинсах, огромных худаках и здоровых кедах, но можно прийти и по классике!