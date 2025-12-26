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Погрузись в атмосферу праздника: ты воссоздашь танцы под музыку, которая много лет ассоциируется с новогодним настроением. LineUp: — Пром — Фитмео — Сайда Степ — Паша Космо — Вона Мор + Специальные гости Что тебя ждёт: — Тёплая атмосфера квартиры — Особенное новогоднее оформление — Новогодний стол от OASIS — Открыточная — Примерочная — Новые-старые диджеи
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