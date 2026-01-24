Импровизационный пластический спектакль, где главным инструментом станет твоё собственное тело. Совместно с Ялей, танцовщицей, йогиней, практиком цигуна и философом тут сделают именно так, чтобы всё получилось даже у тех, кто никогда не танцевал. Здесь соединят мудрость биомеханики, практик босохождения, цигуна и йогического внимания. Все упражнения — это проводники назад, к себе: к телу, эмоциям и состояниям таким, какие они есть. Это шанс вернуться в тело как домой — сделать его движения уютными, простыми и понятными изнутри, без сложных теорий. В совместной импровизации ты расслабишься, научишься доверять внутренним импульсам, разовьёшь мягкость, гибкость и наблюдательность.