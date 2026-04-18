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  1. Красноярск
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Связь с собой: когда тело — союзник, а не враг

Дом, проспект Мира, 49

Начало:

Завершение:

500₽
Возраст 16+

Про событие

Встреча для тех, кто хочет перестать бороться со своим телом и хочет научиться доверять его мудрости. О чём будешь говорить: - Триединство: Разум, Дух и Тело. Почему одних только знаний и «проработок в голове» недостаточно для реальных изменений — Язык симптомов. О чём на самом деле сигнализирует головная боль, зажимы в плечах или ком в горле? Научишься расшифровывать послания своего организма — Тело как ресурс. Как научиться слышать сигналы усталости раньше, чем наступит выгорание — Бережный подход. Как помогать себе при физическом дискомфорте без таблеток (на примере самопомощи в повседневной жизни). Ты освоишь простые и эффективные техники самопомощи и «заземления», которые сможешь применять самостоятельно в любой стрессовой ситуации. Мария Рябинина — психолог и эксперт по интегративной психосоматике.

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