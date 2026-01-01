Начни год с техно-феерии. Музыку ставят самые нашумевшие-нашумевшие представители M96, Санктума, Лостов, Единства, Шума и даже proродители Ларма. Подчеркни мандариново-пихтовую атмосферу своими тематическими образами. За лучшие сочетания портупеи и гирлянды — будут подарки.