Возраст 18+
Вечеринки
Про событие
Начни год с техно-феерии. Музыку ставят самые нашумевшие-нашумевшие представители M96, Санктума, Лостов, Единства, Шума и даже proродители Ларма. Подчеркни мандариново-пихтовую атмосферу своими тематическими образами. За лучшие сочетания портупеи и гирлянды — будут подарки.
Контакты
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи