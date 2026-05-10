ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Красноярск
  2. События

Святилище: Пустота (Sanktum: Void)

Joe.Пеший, проспект Мира, 46А

Начало:

Завершение:

500₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Техно техно техно техно, техно техно техно, техно техно – техно техно техно Техно: ТЕХНО, Техно Техно, Техно Техно техно-техно, техно — ТЕХНО, техно, Техно тЕхно, теХно, техНо: технО, техно, техно: -Техно? -Техно!

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста