В ходе лекции рассмотришь основные идеи и концепции, заложенные такими великими мыслителями, как Сёрен Кьеркегор, Жан-Поль Сартр, Альбер Камю и Симона де Бовуар. Исследуешь вопросы свободы, абсурда, индивидуальной ответственности и поиска смысла жизни в условиях отчуждения и существования без абсолютных ценностей. Лекция будет интересна всем, кто хочет лучше понять философскую борьбу с кризисом современности и роль экзистенциализма в формировании гуманистической мысли XX века. Лектор: Михаил Витушко - философ, младший научный сотрудник Института философии и права, киновед.