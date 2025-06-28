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  1. Красноярск
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Sunset 5 лет x Byor

Volcano Park, ДНТ Монамур, 1

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Завершение:

от 1500₽ до 20000₽
Возраст 18+
Вечеринки
Фестивали

Про событие

Легендарному фестивалю у бассейна исполняется 5 лет. Да начнётся праздник музыки и танца! На площадке Volcano Park у подножия дрокинских холмов раскинутся уже полюбившиеся локации и множество новых. Специальным гостем станет BYOR - продюсер и диджей, исколесивший всю планету со своим фирменным летним саундом и неукротимой энергетикой.

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