Sunset 5 лет x Byor
Volcano Park, ДНТ Монамур, 1
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от 1500₽ до 20000₽
Возраст 18+
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Про событие
Легендарному фестивалю у бассейна исполняется 5 лет. Да начнётся праздник музыки и танца! На площадке Volcano Park у подножия дрокинских холмов раскинутся уже полюбившиеся локации и множество новых. Специальным гостем станет BYOR - продюсер и диджей, исколесивший всю планету со своим фирменным летним саундом и неукротимой энергетикой.
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