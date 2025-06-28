Легендарному фестивалю у бассейна исполняется 5 лет. Да начнётся праздник музыки и танца! На площадке Volcano Park у подножия дрокинских холмов раскинутся уже полюбившиеся локации и множество новых. Специальным гостем станет BYOR - продюсер и диджей, исколесивший всю планету со своим фирменным летним саундом и неукротимой энергетикой.