ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Красноярск
  2. События

Стрит этикет: Житель трущоб2 (Стрит этикет: Faveleiro2)

VoDvore0.75, проспект Мира, 86

Начало:

Завершение:

от 500₽ до 1600₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Вдохновением для этой ночи стали бразильские фавелы — районы, где музыка звучит громче правил, а танцполом становится любая улица. Дополнительный звук, специальное меню от бара и кухни, футбольный фристайл, бэйли, хип-хоп, амапиано, бразил фонк, плюс атмосфера бесконечного лета. За пультом: Senorita DJ Vandal FTZ (Нига Плиз) Karm Alei

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста