Стрит этикет: Житель трущоб2 (Стрит этикет: Faveleiro2)
VoDvore0.75, проспект Мира, 86
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от 500₽ до 1600₽
Возраст 18+
Вечеринки
Про событие
Вдохновением для этой ночи стали бразильские фавелы — районы, где музыка звучит громче правил, а танцполом становится любая улица. Дополнительный звук, специальное меню от бара и кухни, футбольный фристайл, бэйли, хип-хоп, амапиано, бразил фонк, плюс атмосфера бесконечного лета. За пультом: Senorita DJ Vandal FTZ (Нига Плиз) Karm Alei
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