Вдохновением для этой ночи стали бразильские фавелы — районы, где музыка звучит громче правил, а танцполом становится любая улица. Дополнительный звук, специальное меню от бара и кухни, футбольный фристайл, бэйли, хип-хоп, амапиано, бразил фонк, плюс атмосфера бесконечного лета. За пультом: Senorita DJ Vandal FTZ (Нига Плиз) Karm Alei