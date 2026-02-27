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Steering
DIEZEL night club, улица Сурикова, 12/6
Начало:
Завершение:
от 1200₽ до 2000₽
Возраст 18+
Вечеринки
Про событие
Steering (Embargo / Ростов-на-Дону): талантливый музыкант, диджей и продюсер, специализирующийся на жанрах: House | Indie Dance | Progressive Своими сетами он умело создаёт атмосферу, которая заставляет танцевать всех, кто находится на танцполе. Гастрольный горизонт артиста расстилается от Юга России до Сибири. Частый гость московских клубов: Mix Afterparty | Radio Supermall | After Halloween | Community Резидент и менеджер: фестиваля Trip, клуба Embargo (Ростов-на-Дону), Hypnotica Support: Yona Newdem Bochkin Get Twice Nikolay Novak
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