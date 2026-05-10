Старый габба-рейв
Бар Дело не в тебе, проспект Мира, 79
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Вечеринки
Про событие
Рейв старой школы. Никаких ремиксов, никакой попсы: только хардкорная габба-габба и лютый угар на всю ночь. Диджеи: Диджей BALDA Диджей SAPPHIRE Диджей WIZARD
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