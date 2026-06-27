Праздник, которым Spiridonov хочет поделиться с тобой. Он отыграет полноценный олднайтер-сет, но не соло — а спина к спине (b2b) с друзьями и главными коллегами по цеху. Nikita Gavrilov Yaroslav Kvint Kirill Karlov Pasha Kosmo shuz bmd Iskra