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Все проекты, которые ты мог видеть в бункере сливаются в одну космическую станцию и начинается новогодний фестиваль, в рамках одной длинной ночи. Диджейский лайн получился с таким раскладом не маленький, каждый час ты будешь слышать разных диджиков, с разной музыкой.
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