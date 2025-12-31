Все проекты, которые ты мог видеть в бункере сливаются в одну космическую станцию и начинается новогодний фестиваль, в рамках одной длинной ночи. Диджейский лайн получился с таким раскладом не маленький, каждый час ты будешь слышать разных диджиков, с разной музыкой.