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SoundCloud Iceberg: Первый звонкий курант
проспект Мира, 96
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Завершение:
от 300₽ до 600₽
Возраст 18+
Вечеринки
Необычное
Про событие
Ивент посвящен новому трендовому звучанию, проросшей с недр площадки SC. Все слышали громкий успех Madk1d, Тёмный принц, FORTUNA812 и других — Айсберг направлен на селекцию этих артистов. Все привыкли быть на верхушке ледника и слушать то что слышал уже каждый, поэтому погрузись на глубину SoundCloud!
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