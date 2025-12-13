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SoundCloud Iceberg: Первый звонкий курант

M96
проспект Мира, 96

Начало:

Завершение:

от 300₽ до 600₽
Возраст 18+
Вечеринки
Необычное

Про событие

Ивент посвящен новому трендовому звучанию, проросшей с недр площадки SC. Все слышали громкий успех Madk1d, Тёмный принц, FORTUNA812 и других — Айсберг направлен на селекцию этих артистов. Все привыкли быть на верхушке ледника и слушать то что слышал уже каждый, поэтому погрузись на глубину SoundCloud!

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