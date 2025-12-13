Ивент посвящен новому трендовому звучанию, проросшей с недр площадки SC. Все слышали громкий успех Madk1d, Тёмный принц, FORTUNA812 и других — Айсберг направлен на селекцию этих артистов. Все привыкли быть на верхушке ледника и слушать то что слышал уже каждый, поэтому погрузись на глубину SoundCloud!