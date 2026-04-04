Ночь электронной музыки, где четыре b2b-сета соединят разные грани андеграунд-саунда — от грувового техно хауса до гипнотического техно. Диджеи из Новосибирска, Томска, Омска, Санкт-Петербурга и Красноярска соберутся за пультом, чтобы провести нас через глубокое и насыщенное музыкальное путешествие до самого утра. Программа: 23:00 – 00:30 SunSarah (Нск) b2b KROHMALL (Крас) Техно Хаус 00:30 – 02:00 DJEK b2b SERDZHEY (Томск) Минимальный дарк 02:00 – 03:30 Vermut (Крас) b2b G-KRISTA (Нск) Мелодичное техно 03:30 – 05:00 Bulawin (Нск/Спб) b2b Navara (Омск) Минимальное техно / Техно-Хаус Билеты: — Предпродажа: 500 руб. — На входе: 1000 руб.