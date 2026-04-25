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Шрек рейв (Shrek rave)

DIEZEL NIGHT CLUB, улица Сурикова, 12/6

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от 500₽ до 900₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Готовь свои уши и зелёный цвет в гардеробе. Внутри — не обычный мультик, а меметичная ночная версия. — Угарные мэшапы и ремиксы от наших диджеев, чтоб сотрясало всё болото — Визуал — все оттенки зелёного — Большое двухуровневое помещение, чтобы уместить всех сказочных тварей Дресс-код: зелёный приветствуется, огр-вайб одобряется. Короны, ушки, латекс, броня, многослойный образ — всё ок, если удобно прыгать. GeekHardKick shashin.sucks Ju Tuma CROOK D’ju UNWN key_real92 lil owo

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