Готовь свои уши и зелёный цвет в гардеробе. Внутри — не обычный мультик, а меметичная ночная версия. — Угарные мэшапы и ремиксы от наших диджеев, чтоб сотрясало всё болото — Визуал — все оттенки зелёного — Большое двухуровневое помещение, чтобы уместить всех сказочных тварей Дресс-код: зелёный приветствуется, огр-вайб одобряется. Короны, ушки, латекс, броня, многослойный образ — всё ок, если удобно прыгать. GeekHardKick shashin.sucks Ju Tuma CROOK D’ju UNWN key_real92 lil owo