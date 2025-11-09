В это воскресенье клуб «В предыдущей серии» обсуждает отношения и грустный дейтинг в сериале «Секс в большом городе». Посмотришь три ярких эпизода о неудачных свиданиях, неожиданных знакомых и легендарных расставаниях на стикере. Обсудишь их с культурологом и поразмышляешь: — как изменился формат свиданий за последние десятилетия? — почему страх одиночества и стремление к «нормальности» столь актуальны в жизни героинь и аудитории? — может ли комедия помочь объективно взглянуть на себя и свои отношения? 2 сезон, 3 серия — «Театр уродов» («The Freak Show») 2 сезон, 13 серия — «Игры взрослых людей» («Games People Play») 6 сезон, 7 серия — «Записка всегда оставляет след» («The Post-it Always Sticks Twice») Тебя угостят попкорном, будешь вспоминать любимые моменты и уютимся в тёплом пространстве и классной компании.