Техно-вечеринка, где в гостях будет Сергей Тимошов. Сергей Тимошов — ключевая фигура в развитии техно-культуры в Москве. Долгое время он был куратором пятничных техно-вечеринок Warehouse в клубе Пропаганда и управляющим лейбла Propaganda Moscow, заложив основы для целого поколения талантливых диджеев. Warehouse — это объединение людей разделяющих любовь к музыке из Чикаго и Детройта, к искусству во всех его формах и ко всему. Сегодня Сергей сосредоточен на образовательных проектах. Он запустил YouTube-канал, где рассказывает о пластинках, винтажных синтезаторах и музыкальном производстве. Также он ведёт телеграм-канал «Электро в массы», где делится своими знаниями о современной электро сцене.