В эту ночь зажжёт Сергей Сапунов «Sapurra» + будет отмечаться день рождения Дмитрия Семенова «D.Semenov». Откроет этот вечер A.Torgunakov, который задаст атмосферу и запустит ритм ночи. Следующим за пульт встанет Yaroslav Kvint, он добавит глубины и драйва своим фирменным звучанием. Хэдлайнером этой ночи выступит резидент всем известного московского проекта «Балансс», автор альтернативного проекта «Тревожный Тип Личности», Сергей Сапунов «Sapurra», город Москва. Он привезёт свой авторский материал и сыграет мощный гостевой сет. Далее настроит нас на продолжение ночи D.Semenov со своим праздничным сетом. И завершит эту ночь Dina Griuk, мягко и уверенно доведя тебя до последнего удара. FC\DC 18+