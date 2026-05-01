Бар превратится в оздоровительный комплекс. В путёвку включены: • кислородные оздоровительные коктейли • танцплощадка под известные и горячо любимые хиты • прохладительные напитки для утоления жажды после • всё, чтобы хорошо отдохнуть душой и телом Даты: 1 и 2 мая с 19:00