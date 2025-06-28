Два проекта собрались в субботу чтобы развалить ¦M96 бэнгерами, выступлениями артистов и приколюхами. Zhuyok, El’Chapo, Meteor делают IRL стрим вместе с тобой в прайм тайме вечеринки. Афтерпати пройдет в необычном стиле — Techno-punk. На входе тебя будет встречать шашлык с РУсской водкой, а внутри хасл. Покупая билет ты подтверждаешь своё совершеннолетие, адекватное состояние, опрятный внешний вид по дресс-коду и трезвое состояние на входе — в случае нарушения правил, служба фесс-контроля вправе тебя не пустить. Акционный билет по предпродаже возврату не подлежит.