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  1. Красноярск
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РуПати X Бэнгер машина

M96
проспект Мира, 96

Начало:

Завершение:

200₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Два проекта собрались в субботу чтобы развалить ¦M96 бэнгерами, выступлениями артистов и приколюхами. Zhuyok, El’Chapo, Meteor делают IRL стрим вместе с тобой в прайм тайме вечеринки. Афтерпати пройдет в необычном стиле — Techno-punk. На входе тебя будет встречать шашлык с РУсской водкой, а внутри хасл. Покупая билет ты подтверждаешь своё совершеннолетие, адекватное состояние, опрятный внешний вид по дресс-коду и трезвое состояние на входе — в случае нарушения правил, служба фесс-контроля вправе тебя не пустить. Акционный билет по предпродаже возврату не подлежит.

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