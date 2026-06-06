Летний фестиваль от двух красноярских креативных команд, который объединит два направления современной культуры – медиаарт и электронную музыку. На два дня бывший советский бассейн на окраине города станет домом для новых форм современного искусства эпохи интернета, а музыка поможет погрузиться в цифровую реальность еще глубже. Видео и саундарт, цифровое искусство, компьютерные игры, инсталляции: сибирские художники специально для фестиваля создадут настоящие предметы искусства при помощи науки и технологий. Впечатление от них усилит звук – зрителей ждут музыкальные и перформативные выступления от ведущих представителей электронной сцены. Свои работы представят: Художники: dyad (Новосибирск), Юра Адомейко, шум розовый, d3mark0 (все — Красноярск), арт-группа «Порог» (Тюмень), Елизавета Згирская (Томск). Музыкальная программа пройдёт вечером и ночью, днём и вечером, охватывая две площадки — «Чаша» и «Двор». «Двор» — центр классического хауса в разных форматах и интерпретациях, с выступлением дуэта Marcello & Luter. «Чаша» меняет музыкальный формат дважды за выходные. В субботу выступают ключевые диджеи: местные артисты, а также приглашенные Kovyazin D (System 108) и Call Me Ilya («Станция Метро Горьковская»). Воскресенье посвящено мультижанровым живым-выступлениям местных электронных музыкантов. Полную программу можно посмотреть на сайте организатора по кнопке «Купить билет».