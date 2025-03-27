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  1. Красноярск
  2. События

Разбор фильма «Субстанция»

Онлайн

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Бесплатно
Возраст 16+
Кино

Про событие

Практика покадрового чтения фильма в онлайн-формате со включением участников. В преддверии старта «Мастерской экспериментальной кинокритики» пройдет бесплатная онлайн-встреча, где участники вместе с преподавателем, кинокритиком Катей Комаровой покадрово разберут сцену из фильма Корали Фаржа «Субстанция».

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