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  1. Красноярск
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Пятница на подъёме

Торгашинский хребет, точное место встречи будет указано после регистрации

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Бесплатно
Возраст 16+

Про событие

Утро, где ты поднимешься на Красный гребень скального массива Торгашинский хребет и встретишь с высоты солнце и новый день!:) Протяжённость: 3 км. Одевайся по погоде и надень обувь с нескользящей подошвой. Желательно иметь страховку от клещевого энцефалита. Бесплатно. За анонсами наших мероприятий следите в группе

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