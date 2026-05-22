Утро, где ты поднимешься на Красный гребень скального массива Торгашинский хребет и встретишь с высоты солнце и новый день!:) Протяжённость: 3 км. Одевайся по погоде и надень обувь с нескользящей подошвой. Желательно иметь страховку от клещевого энцефалита. Бесплатно. За анонсами наших мероприятий следите в группе