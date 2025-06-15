- Старт и финиш в одной точке - Маршрут лайтовый (можно с детьми) - Отличный вариант, для тех, кто хочет отдохнуть от городской суеты, не уезжая из города Пройди по Протоке, понаблюдай за рыбками, их там прям видно, посчитай количество цапель, которые встретятся на маршруте, искупаемся, сфотографируйся на САПчиках в протоках и на фоне моста. Катайся каждое воскресенье.