ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Красноярск
  2. События

Проспект: Открытие летнего сезона

VoDvore0.75, проспект Мира, 86

Начало:

Завершение:

от 500₽ до 1600₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Встречай лето большой вечеринкой под открытым небом. Всю ночь будет играть хип-хоп и современная электронная музыка от диджеев. На локации: — большая сцена — много звука — бар — зона активностей с игровыми автоматами — настольный теннис — а также будет Маркет, где ты сможешь прикупить себе модный мерч

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста