Встречай лето большой вечеринкой под открытым небом. Всю ночь будет играть хип-хоп и современная электронная музыка от диджеев. На локации: — большая сцена — много звука — бар — зона активностей с игровыми автоматами — настольный теннис — а также будет Маркет, где ты сможешь прикупить себе модный мерч