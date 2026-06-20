Проспект: Открытие летнего сезона
VoDvore0.75, проспект Мира, 86
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от 500₽ до 1600₽
Возраст 18+
Вечеринки
Про событие
Встречай лето большой вечеринкой под открытым небом. Всю ночь будет играть хип-хоп и современная электронная музыка от диджеев. На локации: — большая сцена — много звука — бар — зона активностей с игровыми автоматами — настольный теннис — а также будет Маркет, где ты сможешь прикупить себе модный мерч
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