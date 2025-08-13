В рамках фестиваля «Тайгастро» состоится ужин-круиз по могучему Енисею на теплоходе «Куприян». На один вечер экспедиция «Соль Земли» объединится с международным гастрономическим фестивалем ТАЙГАСТРО. Начнётся прогулка с Речного вокзала и ресторана SADKO. Сибирский обед на палубе приготовят сразу три шефа: Евгений Цыганов, Михаил Михайлов (SADKO, ДЗЕ и ДЗЕИМИ) и Николай Бобров (Tunguska). Никаких заготовок и привезённых с собой продуктов, только местные, сезонные, собранные непосредственно перед ужином ингредиенты. В меню вечера: нельма и муксун, ранетки и минусинские помидоры, таёжные грибы и лесные травы, коктейли, вода Borjomi и вид на сопки и Красноярск. «Соль Земли» – большой проект журналиста и создателя медиа «Соль» Ивана Глушкова. Это серия гастрономических экспедиций в разные уголки России с целью исследования кулинарного богатство страны и ужинов от лучших шефов в самых ярких и уникальных местах.