«Призрак в доспехах» — не просто классика аниме, а философский манифест и визуальный эталон жанра, определивший облик современной научной фантастики. Основанный на манге Масамунэ Сиро, этот атмосферный технотриллер опередил время и предсказал ключевые темы XXI века: слияние человека и машины, искусственный интеллект, цифровую идентичность и исчезновение границ между телом и сознанием. Напряженный детективный сюжет в нем органично переплетается с вдумчивыми размышлениеми о природе души, а политические интриги — с головокружительный экшеном. Футуристический мегаполис в неоновом дожде, революционная для своего времени анимация и гипнотический саундтрек Кэндзи Каваи складываются в особый кинематографический опыт, который не теряет выразительной силы даже спустя три десятилетия. «Призрак в доспехах» стал вехой в истории жанра: его идеи и эстетика оказали колоссальное влияние на развитие киберпанка и фантастики — от «Матрицы» и «Аватара» до «Бегущего по лезвию 2049» и Cyberpunk 2077. Он остаётся знаковым высказыванием о будущем человечества и силе технологий, до сих пор вдохновляет авторов, режиссеров и художников по всему миру, а также неизменно оказывается на верхних строчках списков лучших аниме. Кинопоказ будет проходить на большом экране в 4К-ремастере.