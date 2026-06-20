Выбор редакции
Вечеринка презентаций
«Давайте перейдём», проспект Мира, 56
Начало:
Завершение:
700₽
Возраст 18+
Необычное
Про событие
Вечеринка презентаций — это встреча пока ещё незнакомых людей и короткие презентации о том, что ты любишь что кажется тебе смешным и интересным, важным и серьёзным. Все участники будут задавать вопросы, находить общие интересы и узнавать друг друга. Как поучаствовать? Сделать презентацию (продолжительность выступления — до 5 минут) на тему, которая тебе близка. Работа, любимая книга, 5 оригинальных способов нарезать торт, лучший год в вашей жизни, топ самых смешных фраз для знакомства — тема может быть любой. Дизайн делайте от души, а презентацию захватите с собой на флешке или отправь организатору заранее: https://t.me/davaite_pereidem Атмосферу вечера дополнит чаепитие, музыка и милые беседы. Ты можешь поучаствовать или прийти как зритель.
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