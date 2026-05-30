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  1. Красноярск
  2. События

Поток славы (Fame Flow)

Бар Дело не в тебе, проспект Мира, 79

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Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Очередная вечеринка в таких стилях как дабстеп и драм-н-бейс. Тебя ждёт атмосфера настоящего рейва, где звуковая и световая аппаратура работает как единый механизм. Диджеи: 23:00 - Delema (драм-н-бейс) 00:00 - CARWIK (дабстеп) 01:00 - Sergo (драм-н-бейс) 02:00 - 2R (дабстеп) Специальные гости: 23:40 - ANAKIRA & MIKI-GLYBA Ведущий: Иван Шаванда Вход: Свободный.

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