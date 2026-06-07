Открытие гробницы царских жриц в Перу должно стало настоящей сенсацией. Неудивительно, что добралась до неё именно Мария Фельзенштейн — необычайно умелая исследовательница, ставшая самым молодым профессором археологии в Германии. По случаю такого знаменательного события был устроен праздничный ужин, на следующий день после которого должны были торжественно открыть усыпальницу и узнать, какие тайны она скрывает. И всё же ситуация оказалась куда сложнее. Около полуночи было найдено бездыханное тело Марии. Кто приложил к этому руку и зачем? В воскресенье выяснишь это на встрече археологического собрания — присутствовать будут все подозреваемые. Эта игра — кооперативное расследование с элементами ролевого отыгрыша, в котором у каждого игрока есть своя предыстория. За два дня до встречи ты получишь описание своего персонажа, ну а все детали узнаешь уже на месте. Тебе предлагают поддержать атмосферу игры и полностью подготовить для твоего персонажа элементы костюма.