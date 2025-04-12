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  1. Красноярск
  2. События

Покер с психологом

улица Бограда, 111

Начало:

Завершение:

5000₽
Возраст 18+
Игры

Про событие

Интеллектуальная игра, в которой азарт стратегического мышления сочетается с глубиной самопознания. Здесь нет проигравших, потому что каждый уходит с новым экспириенсом. Это возможность примерить на себя роль психолога, проверить гипотезы, осознать силу слов и открыть неожиданные грани собственной личности. «Покер с психологом» — это про умение слушать, про свободу мышления и про искусство делать выводы. Здесь не дают советов, не навешивают ярлыков, а создают пространство для осознания, которое может изменить взгляд на мир. Ведущая: Ксения Румянцева, основатель Центра Психологии Life Psychology, опыт работы более 5 лет. В своей работе использует мультимодальный, директивный, гуманистический подходы и элементы КПТ.

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