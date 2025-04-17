Обсудишь, почему фраза «Я тоже так могу» на самом деле не применима к абстрактному искусству; может ли кто-нибудь повторить «Черный квадрат» Малевича и может ли искусство когда-нибудь изжить себя. Это не лекции, а возможность каждому высказать свое мнение, поделиться впечатлениями о картинах и выставках. Ты узнаешь, как анализировать произведения искусства. Участники получают знания, которые можно тут же применить на практике. Ведущая: Валерия Мачнева, искусствовед, экскурсовод, лектор, создательница проекта об искусстве Art Studiolo.