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  1. Красноярск
  2. События

Пивное посвящение

Точка, проспект Мира, 96А

Начало:

Завершение:

200₽
Возраст 18+
Вечеринки
Еда

Про событие

«Пенное-Посвящение» — это студенческая вечеринка сезона, где каждый найдёт что-то по душе. Два этажа кайфа. Танцпол с барчиком и диджейкой, а на втором лютая чил зона с кальянами отдельным баром и диванчиками. Летняя терраса, где тебя будет ждать холодный пивчик и вкуснейшие шашлычки!

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