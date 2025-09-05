«Пенное-Посвящение» — это студенческая вечеринка сезона, где каждый найдёт что-то по душе. Два этажа кайфа. Танцпол с барчиком и диджейкой, а на втором лютая чил зона с кальянами отдельным баром и диванчиками. Летняя терраса, где тебя будет ждать холодный пивчик и вкуснейшие шашлычки!