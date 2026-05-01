Поход по эко-парку «Гремячая грива». Маршрут лежит до Серебряниковского пруда. Проведёшь праздник на высоте и посетишь Первую и Вторую сопки. Протяжённость: 10 км. Продолжительность: 4 часа Одевайся по погоде и надень обувь с нескользящей подошвой. С собой можно взять воду или горячий чай в термосе и перекус. Ребята до 18 лет допускаются только в сопровождении взрослых. Рекомендуем иметь страховку от клещевого энцефалита.