В этот раз мы ломаем привычный формат вечеринок: это не клуб и не бар, а танцевальная студия Harleen Jokers. 17 апреля будет жарко не только на улице, но и на танцполе — мы снова везем актуального артиста. SALAME — талантливый диджей из Тулы, ставший в этом году настоящей сенсацией на российской сцене. Его свежий стиль сведения и уникальные мэшапы завоевали популярность по всей стране, а рилсы в соцсетях набирают сотни тысяч просмотров. Даниэль активно гастролирует, выступая на ярких площадках и событиях, а также является концертным диджеем Big Baby Tape.