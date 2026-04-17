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Harleen Joker`s | Танцевальная студия, улица Белинского, 8, 3 этаж
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от 800₽ до 2400₽
Возраст 18+
Вечеринки
Про событие
В этот раз мы ломаем привычный формат вечеринок: это не клуб и не бар, а танцевальная студия Harleen Jokers. 17 апреля будет жарко не только на улице, но и на танцполе — мы снова везем актуального артиста. SALAME — талантливый диджей из Тулы, ставший в этом году настоящей сенсацией на российской сцене. Его свежий стиль сведения и уникальные мэшапы завоевали популярность по всей стране, а рилсы в соцсетях набирают сотни тысяч просмотров. Даниэль активно гастролирует, выступая на ярких площадках и событиях, а также является концертным диджеем Big Baby Tape.
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