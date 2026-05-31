На этой практике будешь исследовать хрупкость: свою и чужую, человеческую и природную. Главным образом-дополнением хрупкости и основой композиций станут засушенные растения. Через коллаж, текстуры, бумагу, цвет и природные материалы порассуждаешь о чувствительности как силе и сделаешь коллажные картинки о внутреннем балансе и равновесии. Все материалы и домашний пирог к чаю включены в билет.