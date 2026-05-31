Осторожно, хрупкое!
«Давайте перейдём», проспект Мира, 56
Начало:
Завершение:
1200₽
Возраст 18+
Мастер-классы
Про событие
На этой практике будешь исследовать хрупкость: свою и чужую, человеческую и природную. Главным образом-дополнением хрупкости и основой композиций станут засушенные растения. Через коллаж, текстуры, бумагу, цвет и природные материалы порассуждаешь о чувствительности как силе и сделаешь коллажные картинки о внутреннем балансе и равновесии. Все материалы и домашний пирог к чаю включены в билет.
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