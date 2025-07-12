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Осторожно глубина: Отражение
Пространство событий Реконструкция, Джамбульская улица, 8
Начало:
Завершение:
1000₽
Возраст 18+
Вечеринки
Необычное
Про событие
Тема рейва — отражение. В этом — преемственность воды, когда-то наполнявшей бассейн, её физические свойства, зеркальность и обратность восприятия. «Отражение» усилит зону двора и откроет дополнительную комнату — «Парилку», в которой прозвучит лайв с эмбиент-погружением. В чаше бассейна центральным элементом станет новая инсталляция от UChannel — рефлекторы-зеркала, работающие с пространством и светом. Animora и медиахудожник Яан Линдер представят реверс-концепцию центрального ромбического экрана. FC/DC Наличие билета не отменяет фейс-контроль.
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