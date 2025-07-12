Тема рейва — отражение. В этом — преемственность воды, когда-то наполнявшей бассейн, её физические свойства, зеркальность и обратность восприятия. «Отражение» усилит зону двора и откроет дополнительную комнату — «Парилку», в которой прозвучит лайв с эмбиент-погружением. В чаше бассейна центральным элементом станет новая инсталляция от UChannel — рефлекторы-зеркала, работающие с пространством и светом. Animora и медиахудожник Яан Линдер представят реверс-концепцию центрального ромбического экрана. FC/DC Наличие билета не отменяет фейс-контроль.