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  1. Красноярск
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Осторожно глубина

«Реконструкция», Джамбульская улица, 8

Начало:

Завершение:

1000₽
Возраст 18+
Вечеринки
Необычное

Про событие

Финальную часть проекта «Осторожно Глубина». Тебя ждёт финальный босс — три танцпола и восемнадцать локальных артистов. Не будет ограничений по времени, жанрам или эмоциям — лишь продление этого чудесного заплыва на глубину.

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