Выбор редакции
Осторожно глубина
«Реконструкция», Джамбульская улица, 8
Начало:
Завершение:
1000₽
Возраст 18+
Вечеринки
Необычное
Про событие
Финальную часть проекта «Осторожно Глубина». Тебя ждёт финальный босс — три танцпола и восемнадцать локальных артистов. Не будет ограничений по времени, жанрам или эмоциям — лишь продление этого чудесного заплыва на глубину.
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