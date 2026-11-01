Оркестр в сиянии свечей «Атмосфера»
Дворец культуры и спорта «Металлургов», улица Тельмана, 30
Начало:
Завершение:
1500₽
Возраст 6+
Концерты
Про событие
Эстетика живой музыки: оркестр «Атмосфера» представит эксклюзивную программу в сиянии 3 000 свечей. За инструментами — настоящие маэстро, чьё мастерство позволяет услышать знакомые ноты во всей их красоте. В программе — мелодии из любимых фильмов, мировая классика и легендарные хиты, узнаваемые с первых нот. На одной сцене прозвучат произведения Ханса Циммера, Эйнауди, Ланы Дель Рей, а также культовые саундтреки и всемирно известные музыкальные хиты, покорившие миллионы слушателей. «Атмосфера» — музыка, которую знают миллионы. Люди приходят за редким ощущением, которое всё труднее встретить во взрослой жизни, — способностью искренне удивляться.
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