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Оркестр в сиянии свечей «Атмосфера»

Дворец культуры и спорта «Металлургов», улица Тельмана, 30

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Завершение:

1500₽
Возраст 6+
Концерты

Про событие

Эстетика живой музыки: оркестр «Атмосфера» представит эксклюзивную программу в сиянии 3 000 свечей. За инструментами — настоящие маэстро, чьё мастерство позволяет услышать знакомые ноты во всей их красоте. В программе — мелодии из любимых фильмов, мировая классика и легендарные хиты, узнаваемые с первых нот. На одной сцене прозвучат произведения Ханса Циммера, Эйнауди, Ланы Дель Рей, а также культовые саундтреки и всемирно известные музыкальные хиты, покорившие миллионы слушателей. «Атмосфера» — музыка, которую знают миллионы. Люди приходят за редким ощущением, которое всё труднее встретить во взрослой жизни, — способностью искренне удивляться.

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