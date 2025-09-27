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  1. Красноярск
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Open Session: Misha Klein

Yushin Brothers
улица Карла Маркса, 102А

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Завершение:

от 1500₽ до 12500₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Вечер электронной хаус-музыки. Специальный гость: Misha Klein. Основатель лейбла HEADONISM (Top 15 лучших мировых Indie Dance лейблов по версии Beatport).

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