Open Session: Misha Klein
улица Карла Маркса, 102А
Начало:
Завершение:
от 1500₽ до 12500₽
Возраст 18+
Вечеринки
Про событие
Вечер электронной хаус-музыки. Специальный гость: Misha Klein. Основатель лейбла HEADONISM (Top 15 лучших мировых Indie Dance лейблов по версии Beatport).
Контакты
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи